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Guns N' Roses выступят на Гран-при Абу-Даби
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Guns N' Roses выступят на Гран-при Абу-Даби 

Чемпионат.com 16 минут назад
Американская хард-рок группа Guns N' Roses станет хэдлайнером гоночного уик-энда Формулы-1 в Объединённых Арабских Эмиратах. Как сообщают организаторы Гран-при Абу-Даби сезона 2018 года, знаменитая группы отыграет свой концерт в воскресенье, 25 ноября.
Также в дни этапа Формулы-1 в Абу-Даби пройдёт концерт канадского исполнителя The Weeknd — он отыграет для владельцев трёхдневных билетов на гоночный уик-энд в пятницу, 23 ноября, сообщают устроители этапа Формулы-1 в Объединённых Арабских Эмиратах.
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