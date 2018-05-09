Guns N' Roses выступят на Гран-при Абу-Даби 

Американская хард-рок группа Guns N' Roses станет хэдлайнером гоночного уик-энда Формулы-1 в Объединённых Арабских Эмиратах. Как сообщают организаторы Гран-при Абу-Даби сезона 2018 года, знаменитая группы отыграет свой концерт в воскресенье, 25 ноября.
Также в дни этапа Формулы-1 в Абу-Даби пройдёт концерт канадского исполнителя The Weeknd — он отыграет для владельцев трёхдневных билетов на гоночный уик-энд в пятницу, 23 ноября, сообщают устроители этапа Формулы-1 в Объединённых Арабских Эмиратах.