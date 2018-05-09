Чейз Кэри: «Присутствие „Формулы-1“ в Европе не пострадает»

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри успокоил европейских фанатов автогонок, заявив, что число этапов в Европе не сократится. Ранее стало известно, что «Формула-1» работает над увеличением числа гонок в США и других точках мира.

— С первого дня мы понимали, что важно использовать ресурс США для развития гонок, — цитирует F1i Кэри. — Мы говорили о возможностях таких городов, как Майами, Нью-Йорк или Лас-Вегас. Но давайте проясним, что присутствие «Формулы-1» в Европе не пострадает. Это основа спорта, его колыбель, и это всегда будет так.