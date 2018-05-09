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Серхио Перес: «Формула-1» не похожа на теннис, где все зависит от самого тебя"
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Серхио Перес: «Формула-1» не похожа на теннис, где все зависит от самого тебя" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот «Форс Индии» Серхио Перес считает, что «Формула-1» достаточно несправедливый вид спорта. По его словам, от самого гонщика в нем зависит не так много.
— Это не похоже на теннис, где все зависит только от самого тебя, — цитирует F1i Переса. — Даже если ты лучший гонщик в мире, то не выиграешь, не имея лучшей машины. Но я не расстраиваюсь по этому поводу, потому что знаю, как мне повезло иметь такую карьеру. У меня за восемь лет не было конкурентоспособной машины, но я все еще способен на многое. Все зависит от машины, которую получу.
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