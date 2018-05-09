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В «Формуле-1» могут исчезнуть штрафы в виде лишения мест на старте гонки
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В «Формуле-1» могут исчезнуть штрафы в виде лишения мест на старте гонки 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Руководство «Формулы-1» хочет убрать штрафы в виде лишения пилотов позиций. Соответствующие изменения должны быть приняты к обновленному регламенту 2021 года, сообщает Motorsport. Ранее команды и пилоты неоднократно заявляли об абсурдности системы наказания гонщиков за смену тех или иных элементов болида, к чему сам спортсмен не имеет отношения.
— Хочется избавиться от такого типа штрафов совсем, если получится, — цитирует Motorsport гоночного директора «Формулы-1» Чарли Уайтинга. — Мы к этому стремимся. Много думаем над изменениями 2021 года. Представим обширный пакет обновлений.
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