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Сироткин: посмотрим, как новинки помогут «Уильямсу» в Барселоне
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Сироткин: посмотрим, как новинки помогут «Уильямсу» в Барселоне 

Чемпионат.com 17 минут назад
Российский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при Испании.
«Приятно вернуться в Европу на трассу в Барселоне, которую я хорошо знаю. Команда также хорошо знакома с трассой в Барселоне, поскольку там прошло уже множество тестов и мы лучше знаем, как готовиться к гонке на этом автодроме. Гран-при Испании — та фаза сезона, когда все команды готовят обновления, так что будет интересно посмотреть, где новинки помогут оказаться нам на фоне соперников», — сказал Сироткин.
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