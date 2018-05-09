Сироткин: посмотрим, как новинки помогут «Уильямсу» в Барселоне

Российский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при Испании.

«Приятно вернуться в Европу на трассу в Барселоне, которую я хорошо знаю. Команда также хорошо знакома с трассой в Барселоне, поскольку там прошло уже множество тестов и мы лучше знаем, как готовиться к гонке на этом автодроме. Гран-при Испании — та фаза сезона, когда все команды готовят обновления, так что будет интересно посмотреть, где новинки помогут оказаться нам на фоне соперников», — сказал Сироткин.