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Стролл: трасса в Барселоне не является моей любимой
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Стролл: трасса в Барселоне не является моей любимой 

Чемпионат.com 1 час назад
Канадский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Испании.
«Я всегда с удовольствием бываю в Барселоне — это отличный город и интересная для пилотажа трасса. Всё очень уютно, потому что нас окружает знакомый антураж — от известной трассы до грузовиков нашей команды. Каждый автодром интересен для гонок, но трасса в Барселоне не является моей любимой. Это может быть связано с тем, что автодром приелся из-за того количества тестов, которые мы здесь проводим. Но в межсезонье и сейчас у нас были совсем разные машины, так что интересно будет посмотреть, как всё изменится в Гран-при по сравнению с тестами», — сказал Стролл.
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