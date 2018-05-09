Стролл: трасса в Барселоне не является моей любимой

Канадский гонщик «Уильямса» в Формуле-1 Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Испании.

«Я всегда с удовольствием бываю в Барселоне — это отличный город и интересная для пилотажа трасса. Всё очень уютно, потому что нас окружает знакомый антураж — от известной трассы до грузовиков нашей команды. Каждый автодром интересен для гонок, но трасса в Барселоне не является моей любимой. Это может быть связано с тем, что автодром приелся из-за того количества тестов, которые мы здесь проводим. Но в межсезонье и сейчас у нас были совсем разные машины, так что интересно будет посмотреть, как всё изменится в Гран-при по сравнению с тестами», — сказал Стролл.