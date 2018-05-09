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Лоу: Кубица отработает в Испании первую тренировку вместо Сироткина
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Лоу: Кубица отработает в Испании первую тренировку вместо Сироткина 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: Motorsport.com
Технический директор «Уильямса» Падди Лоу поделился ожиданиями от Гран-при Испании.
«В ближайший уик-энд мы проведём Гран-при Испании на трассе, которая требовательна к болиду. Обычно говорят, что если машина быстра в Барселоне, то она быстра на большинстве этапов сезона. Гран-при Испании — первая гонка в сезоне, когда команды готовят много обновлений, а в паддок все приезжаю на своих грузовиках, а не используют авиатранспорт как в четырёх первых гонках. Мы готовим много новых деталей, но, вероятно, не отличаемся в этом от других команд. Нас ждёт насыщенный этап. В первой пятничной тренировке за руль болида Сергея Сироткин сядет Кубица — это первая пятничная сессия Роберта из трёх запланированных на год. В пятницу нас ждёт насыщенная программа, так что будет интересно получить обратную связь от Кубицы. Сироткин на тестах проехал в Барселоне много кругов и не потеряет многого из-за пропущенной тренировки. Также нас ждут два дня тестов с Оливером Роулендом и Робертом, а на эти дни запланирована огромная тестовая программа, чтобы добиться прогресса в работе над болидом», — сказал Лоу.
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