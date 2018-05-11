Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто 

Опасный инцидент с участием российского автогонщика произошёл в Бельгии. В марафоне «6 часов Спа» принимал участие спортсмен из РФ Матевос Исаакян. Проходя 133-ий круг, болид Исаакяна резко изменил траекторию о перевернулся в воздухе. Скорость автомобиля в этот момент была около 300 км/ч. Видео с этим эпизодом уже появилось в Сети. На кадрах видно, что болид буквально взвился в воздух и совершил сальто. Сам гонщик не только остался жив, но и почти не пострадал — он отделался лишь несколькими синяками. Сам Исаакян заявил, что не получить серьёзных травм в такой аварии — большая удача. Он уже прошёл медицинское освидетельствование и чувствует себя хорошо. Пока неизвестно, что стало причиной ЧП.