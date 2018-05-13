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Итоги Гран-при Испании «Формулы-1»
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Итоги Гран-при Испании «Формулы-1» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Сергей Сироткин AFP © Johannes EISELE
В Барселоне состоялся пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Первым к финишу пришёл Льюис Хэмилтон, второе место занял его напарник Валттери Боттас, третьим оказался Макс Ферстаппен. «Феррари» осталась без подиума из-за схода Кими Райкконена и ошибочной тактики Себастьяна Феттеля. Российский пилот Сергей Сироткин показал свой лучший результат в «Формуле-1», приехав к финишу 14-м.

Первый день

Трасса в Каталонии — самая известная среди гонщиков «Формулы-1». На ней постоянно проводятся тесты и соревнования, и поэтому пилотам известно на ней всё. Также именно здесь открывается европейский календарь сезона, команды начинают испытывать первые серьёзные обновления машин. Всё это делает Гран-при Испании одним из самых непредсказуемых. Статистика это только подтверждает — за последние 11 лет победителями гонки становились десять разных пилотов.
В этом году вмешался ещё один фактор — погода. Болиды «Формулы-1» разворачивало из-за шквалистого ветра на протяжении всего первого дня Гран-при, посвящённого свободным практикам. Практически никому не удалось избежать капризов стихии. В числе пострадавших оказался и Роберт Кубица, временно заменивший Сергея Сироткина за рулём «Уильямс». Российский пилот позднее жаловался, что ему очень нужна была практика на каталонской трассе, но он её не получил.
Всё-таки вернувшись в родное сиденье, Сироткин показал худший результат во второй тренировке. Своему напарнику Лэнсу Строллу россиянин уступил полсекунды, а остальным конкурентам и того больше. Какими бы ни были новинки у «Уильямса», сразу стало понятно, что они не работают, и Сироткин не скрывал разочарование от этого.
«Тяжёлый уик-энд. Мы знали, что эта трасса не подходит нам и не скроет наши слабости, но, определённо, всё даже сложнее, чем мы ожидали. Пропуск первой свободной практики осложнил мою задачу, к тому же штраф в три позиции мне также не поможет. Впрочем, это не будет играть большой роли. С момента гонки в Бахрейне мы проделали неплохую работу и прогрессировали. Но сегодня не наш день, не хотел бы настраивать себя на негатив. Не хочу разрушать положительную динамику команды из-за одного неудачного уик-энда. Да, это тяжело, но что мы можем поделать? Поверьте, все работают на максимуме. Мы собираемся исправить ситуацию», — сказал российский пилот.
У кого проблем не было, так это у «Мерседеса». Сначала Валттери Боттас с огромным запасом выиграл первую свободную практику, а затем Льюис Хэмилтон был чрезвычайно хорош во второй, хотя к тому времени Себастьян Феттель и Кими Райкконен на «Феррари» поймали свой ритм.

Второй день

В первый день был преисполнен оптимизма и «Ред Булл», но приподнятое настроение австрийской команды едва не улетучилось по ходу заключительной тренировки. Макс Ферстаппен проехал всего пять кругов и покинул машину из-за проблем с электроникой, которые срочно надо было решить до квалификации.
У родственной команды «Торо Россо» дела во второй день Гран-при обстояли ещё хуже. Брэндон Хартли неудачно задел траву в самом быстром повороте и потерпел сокрушительную аварию. Пилот не пострадал, но его болид можно было только списать в утиль. В квалификации он уже принять участие никак не мог.
Таким образом у Сироткина и Стролла появился шанс избежать последнего ряда на стартовой решётки. В свободной практике они по-прежнему ехали медленнее всех и закономерно потерпели поражение в квалификации. Россиянину для выхода во второй сегмент не хватило шесть десятых секунды, а канадцу — больше одной целой. При этом Сироткин всё равно должен был расположиться за напарником из-за инцидента в Азербайджане.
Провальной квалификация оказалась и для Нико Хюлькенберга — пилот «Рено» испытывал проблемы с топливной системой, и команда не успела своевременно устранить неполадки, чтобы немец вновь посоревновался с секундомером. Значительным событием второй части квалификации стала неудача «Форс Индии» — одна из лучших команд предыдущей гонки не могла никого делегировать в финал.
Заключительный отрезов квалификации прошёл уже без сенсаций. Льюис Хэмилтон сразу завоевал лидерство и никому его не отдавал, даже Валттери Боттасу, уступившему напарнику четыре сотые секунды. Второй ряд стартовой решётки полностью достался пилотам «Феррари», а третий — гонщикам «Ред Булл». Бороться с «Мерседесами» никто не хотел, и во второй попытки все уже тестировали более медленные шины, которые на испанском этапе оказались со слегка изменённой конфигурацией.

Третий день

Гонка на Гран-при Испании изобиловала событиями с самого начала. Едва загорелись зелёные огни светофора, как Феттель обошёл Боттаса, а за напарником едва не поспел Райкконен. У пилота «Мерседеса» не было шансов пойти в контратаку, так как тут же на трассе оказался автомобиль безопасности — в середине пелотона произошла крупная авария. Ромена Грожана развернуло в третьем повороте, и он перекрыл трассу. Он встал стеной перед Пьером гасли и Нико Хюлькенбергом. Все трое тут же сошли с дистанции.
Стролл воспользовался моментом и сумел подняться сразу на 12-е место, а Сироткин предпочёл поменять шины и остался в хвосте пелотона. После рестарта он смог обойти Брэндона Хартли на новеньком «Торо Россо». Российский пилот получил комплект шин средней жёсткости, на которых в теории мог доехать до самого финиша.
Хэмилтон оставался на первом месте и, не сходя с него, побил гоночный рекорд трассы, десять лет принадлежавший Кими Райкконену. У Боттаса гонка так хорошо не складывалась — его первая смена шин прошла с задержкой, и финн вернулся на трассу не только позади Феттеля, но и за Кевином Магнуссеном. Пройти пилота «Хааса» не составило труда, но другая машина с мотором «Феррари» оказалась уже далеко.
Зато справиться с Кими Райкконеном оказалось проще некуда. У финского пилота произошла потеря мощности, и ему ничего не оставалось делать, кроме как с черепашьей скоростью заехать в боксы и остаться там. Круг претендентов на подиумные места сократился до трёх гонщиков, и ничто не предвещало, что кто-то ещё вклинится в спор за самые крупные очки.
Сироткин всё-таки не смог провести всю гонку только на одном комплекте шин и свернул на второй пит-стоп. После этого пробираться вверх по классификации он мог только благодаря сходам соперников. А их, к слову, было не мало. По разным причинам от продолжения борьбы отказались Эстебан Окон и Стоффель Вандорн, и российский пилот поднялся на 14-е место. Хотя временами и сам гонщик «Уильямса» пугающе медленно проходил повороты, он всё же нацелился на свой лучший результат в «Формуле-1».
Не стал проверять на прочность шины и Феттель. Пока его соперники только размышляли над этим, он обновил резину и вернулся на трассу вслед за Боттасом и Ферстаппеном, которого в боксы звали механики, чтобы поменять погнувшееся антикрыло. Однако голландец даже с такой поломкой сохранял боевую скорость, и на последних кругах стало очевидно, что в «Феррари» просчитались с тактикой. Догнать Ферстаппена и уж тем более Боттаса Феттелю было невозможно. Если бы не приличный разрыв, то и Даниэль Риккардо доставлял бы неприятности немцу — пилот «Ред Булл» на последних кругах отнял у Хэмилтона рекорд трассы.
Феттель так и остался четвёртым, а Ферстаппен поднялся на свой первый подиум в этом сезоне. «Мерседес» отпраздновал первый победный дубль в этом сезоне — Хэмилтон пришёл к финишу первым, а Боттас вот уже в третий раз оказался в одном шаге от собственного триумфа. Хотя в начале сезона казалось, что «Мерседес» больше не будет доминировать на трассе, немецкие машины вернулись на первое место в Кубке конструкторов.
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