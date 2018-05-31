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Погиб Дэн Нин
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Погиб Дэн Нин 

Газета.Ru 31 мая 2018
Фото: gazzetta.it
Мотогонщик Дэн Нин погиб в аварии во время первого круга квалификации гонки Isle of Man Tourist Trophy, сообщает "Советский спорт".
По информации Autosport, Нин скончался на месте. Организаторы отметили, что авария стала несчастным случаем.
Во время того, как медицинская машина направлялась для оказания помощи пострадавшему, с ней столкнулся еще один мотогонщик, который был госпитализирован.
Нин являлся победителем гонки Isle of Man Tourist Trophy трижды в трех различных классах.
Ранее французский спортсмен Франсуа Жисси погиб во время подготовки к установлению нового мирового рекорда скорости на велосипеде.
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