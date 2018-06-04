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Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
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Опубликовано видео взрыва УАЗ на соревнованиях в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В субботу в поселке Карымское Забайкальского края во время соревнований джиперов взорвался и загорелся УАЗ, происшествие сняли на видео.
Пожар в автомобиле произошел в ходе заезда, сообщает «Вести». Сначала взорвался установленный в салоне УАЗа дополнительный бензобак. Затем пламя распространилось на всю машину. Члены экипажа, Николай Карамзин и Дмитрий Тимофеев из клуба «Сапсан», не доехали до финиша около 200 метров.
Пострадавших доставили в местную больницу, позднее джиперов перевели в ожоговое отделение в Читу. Состояние пилота оценивается как удовлетворительное, штурман остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.
«Ребята выступали лучше всех. У обоих ожоги 25% тела. Скорая и пожарка на мероприятие должны были работать с 12 часов, к сожалению, возгорание произошло раньше», — рассказала свидетельница ЧП Татьяна.
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