Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины

Американец Дин Джонс , отец гонщика NASCAR Майка Джонса вытащил сына из загоревшейся машины во время соревнований в Южном Бостоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Гонщик потерял управление и врезался в автомобиль соперника, после чего машина Джонса-младшего загорелась.

Видеозапись инцидента демонстрирует, как Джонс-страший перепрыгнул через ограждение и спас сына еще до того, как к авто подъехали спасатели и пожарные.

«Когда я увидел пламя, то без колебаний побежал спасать сына. Никто, кроме Иисуса, не мог бы остановить меня», — сказал Дин Джонс RacingNews.co.

Джонс-старший уточнил, что автомобиль восстановлению не подлежит, но, главное, что его сын жив и здоров.