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Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
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Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины 

Рамблер 3 часа назад
Американец Дин Джонс, отец гонщика NASCAR Майка Джонса вытащил сына из загоревшейся машины во время соревнований в Южном Бостоне. Об этом сообщает Daily Mail.
Гонщик потерял управление и врезался в автомобиль соперника, после чего машина Джонса-младшего загорелась.
Видеозапись инцидента демонстрирует, как Джонс-страший перепрыгнул через ограждение и спас сына еще до того, как к авто подъехали спасатели и пожарные.
«Когда я увидел пламя, то без колебаний побежал спасать сына. Никто, кроме Иисуса, не мог бы остановить меня», — сказал Дин Джонс RacingNews.co.
Джонс-старший уточнил, что автомобиль восстановлению не подлежит, но, главное, что его сын жив и здоров.
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