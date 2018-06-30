Вальттери Боттас: «Победа в „Гран-при Австрии“ нужне мне больше, чем кому-либо из соперников»

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас после победы в квалификации на «Гран-при Австрии» признался, что победа в завтрашней гонке нужна ему больше всех. В сегодняшней квалификации финн опередил партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 19 тысячных. — Весь уик-энд мы прогрессировали, занимаясь балансом, ведь к австрийскому этапу мы получили ряд технических новинок, и с ними нужно было поработать, чтобы машина была хорошо сбалансированной, — приводит f1news слова Боттаса. — В конечном итоге нам это удалось, поэтому впечатления от пилотирования просто прекрасные. Перед заключительной попыткой я знал, что могу улучшить результат, показанный в первой попытке, и мне это удалось. Завтра мне просто нужно хорошо стартовать, избежать проблем, но при этом не слишком геройствовать в первом повороте — это не обязательно. А потом постараться выиграть гонку. Могу заверить, что победа мне нужна больше, чем кому-либо из соперников, так что я готов к борьбе! Гонка «Гран-при Австрии» пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.