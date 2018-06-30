Ещё
Вальттери Боттас: «Победа в „Гран-при Австрии“ нужне мне больше, чем кому-либо из соперников»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вальттери Боттас: «Победа в „Гран-при Австрии“ нужне мне больше, чем кому-либо из соперников» 

Спорт-Экспресс 30 июня 2018
Фото: f1-world.ru
Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас после победы в квалификации на «Гран-при Австрии» признался, что победа в завтрашней гонке нужна ему больше всех. В сегодняшней квалификации финн опередил партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 19 тысячных.
— Весь уик-энд мы прогрессировали, занимаясь балансом, ведь к австрийскому этапу мы получили ряд технических новинок, и с ними нужно было поработать, чтобы машина была хорошо сбалансированной, — приводит f1news слова Боттаса. — В конечном итоге нам это удалось, поэтому впечатления от пилотирования просто прекрасные. Перед заключительной попыткой я знал, что могу улучшить результат, показанный в первой попытке, и мне это удалось. Завтра мне просто нужно хорошо стартовать, избежать проблем, но при этом не слишком геройствовать в первом повороте — это не обязательно. А потом постараться выиграть гонку. Могу заверить, что победа мне нужна больше, чем кому-либо из соперников, так что я готов к борьбе!
Гонка «Гран-при Австрии» пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кими Райкконен: "У "Феррари" есть все, чтобы ехать быстрее" Лэнс Стролл: "Машина ведет себя непредсказуемо" Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в "Макларене"
Комментарии  Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной80
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ140
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала847
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России57
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение