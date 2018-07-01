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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Сироткин — 14-й, оба «Мерседеса» сошли
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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, Сироткин — 14-й, оба «Мерседеса» сошли 

Чемпионат.com 1 июля 2018
Фото: F1News.ru
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке на Гран-при Австрии. Второе место досталось пилоту «Феррари» Кими Райкконену, третьим финишировал Себастьян Феттель.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 14-м, его напарник по команде Лэнс Стролл закончил гонку на тринадцатой позиции.
Оба пилота «Мерседеса» закончили гонку досрочно из-за технических проблем.
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Кими Райкконен («Феррари»)
3. Себастьян Феттель («Феррари»)
4. Ромен Грожан («Хаас»)
5. Кевин Магнуссен («Хаас»)
6. Эстебан Окон («Форс Индия»)
7. Серхио Перес («Форс Индия»)
8. Фернандо Алонсо («Макларен»)
9. Шарль Леклер («Заубер»)
10. Маркус Эрикссон («Заубер»)
11. Пьер Гасли («Торо Россо»)
12. Карлос Сайнс («Рено»)
13. Лэнс Стролл («Уильямс»)
14. Сергей Сироткин («Уильямс»)
15. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — не финишировал
Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал
Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал
Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал.
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