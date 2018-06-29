Даниэль Риккардо готовится продлить контракт с «Ред Булл»

Печаль: Риккардо так и на нашёл места в «Мерседесе» или «Феррари»

Накануне домашнего для «Ред Булл» Гран-при Австрии Даниэль Риккардо намекнул, что остаётся в команде. Не исключено, что о продлении контракта с австралийцем будет объявлено уже в этот уик-энд. Так это или нет, но теперь, к середине сезона, становится ясно, что Риккардо — главный проигравший на трансферном рынке. Несколько месяцев Дэн пытался найти машину, которая гарантированно позволит бороться за чемпионство, но в итоге лучшая для него перспектива — остаться в Милтон-Кейнсе со всеми его неизвестными.

Кусок бумаги

«Я не скрывал, что моя цель — бороться за титул, и от следующего куска бумаги, который я подпишу, зависит, удастся ли мне это или нет», — заявил Риккардо ещё в конце января. «Ред Булл» в последние годы стабильно уступает лидерам. Время от времени Риккардо или Ферстаппен одерживают победы, но на дистанции всего сезона доминируют «Мерседес» и «Феррари». И именно туда метил Даниэль. Но с самого начала было ясно, что пробиться в одну из этих команд будет сверхсложно.

«Мерседес» почти согласовал новый контракт с Льюисом Хэмилтоном , да и Валттери Боттас вполне устраивает команду в качестве второго пилота. И даже если по каким-то причинам финна из «Мерседеса» попросят, на очереди уже перспективный Эстебан Окон. Похожая ситуация и в «Феррари»: место первого пилота уже занято Себастьяном Феттелем, а на место Кими Райкконена в Маранелло планируют позвать Шарля Леклера

На фоне этого совсем недавно появились слухи о том, что «Макларен» хочет предложить место Риккардо, чтобы заменить Фернандо Алонсо — если тот решит уйти из Формулы-1 ради сезона в IndyCar. Но нынешний «Макларен», как и «Рено» , явно уступает «Ред Булл» и шансов на победы, а тем более — на титул, с ними будет ещё меньше, чем в Милтон-Кейнсе. И в итоге гонщик, чей талант в паддоке не оспаривает никто, в лучшем случае останется там, где он есть сейчас.

«Сейчас, когда «Ред Булл» договорился с «Хондой», все их карты на столе, и я знаю, что получу там, — сказал накануне Гран-при Австрии Риккардо. — Теперь всё начало обретать очертания, и, надеюсь, скоро смогу поделиться со всеми новостями».

«Ред Булл», «Хонда» и Риккардо

Со следующего сезона «Ред Булл» переходит на моторы «Хонды» — опыт «Торо Россо», похоже, получился достаточно удачным. В Фаэнце очень хорошо подготовились к работе с японскими партнёрами и пока их сотрудничество выглядит более удачным, чем последние годы «Макларена» — с поправкой на то, что «Торо Россо» всё-таки середнячок. Правда, полностью проблемы с надёжностью «Хонды» не решены: обновлённые моторы периодически ломаются. Кроме того, не до конца ясно, способна ли «Хонда» тягаться с «Мерседесом» и «Феррари» в лошадиных силах. Кроме того, сразу после объявления о контракте «Ред Булл» с «Хондой» японцы заявили, что у команды не будет статуса заводской. «С точки зрения производителя нет никакого смысла идентифицировать какую-либо команду заводской или клиентской, — сказал руководитель автоспортивной программы „Хонды“ Масаши Ямамото. — В любом случае, нынешние правила обязывают нас поставлять всем командам одинаковые силовые установки».

Это, впрочем, нюансы — вряд ли они повлияют на эффективность сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды». Зато важным фактором будет Макс Ферстаппен . В Милтон-Кейнсе уверены, что голландец рано или поздно станет чемпионом. Ферстаппен на восемь лет моложе Риккардо, а потому в глазах Хельмута Марко на дистанции нескольких лет у него перспектив больше. Конечно, мешать Риккардо выигрывать никто не будет, но в случае каких-то проблем Дэну их прощать будут куда реже, чем Максу.

Трансферы-2018