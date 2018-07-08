Гран-при Великобритании: Феттель выиграл, Хэмилтон — 2-й, Сироткин — 14-й

Райкконен развернул Хэмилона уже во втором повороте, но «Мерседес» почти вернулся под финиш. Блестящая концовка гонки!

Старт: Кими выбивает Льюиса

Всего одна десятая секунды разделили Хэмилтона и пару «Феррари» по итогам квалификации, и десятки тысяч болельщиков ожидали от грандов напряжённой битвы. Но один из фаворитов провалился на первых же метрах дистанции: Хэмилтон «проспал» старт, в то время как Феттель улетел со своей стартовой позиции как пуля. Льюис пропустил не только Себа, но и Валттери Боттаса и попал под прессинг Кими Райкконена, и во втором повороте финн зацепил британца, отправив «Мерседес» в разворот. В итоге к концу первого круга обладатель поул-позиции откатился на 17-е место, а Райкконен получил десять секунд штрафа.

Феттель уверенно поехал вперёд, Боттас прорвался на второе место, а Ферстаппен и Риккардо прорвались на третью и четвёртую позицию, но вскоре Райкконен подвинул австралийца на пятую строчку. Блестяще прорвались гонщики «Рено» Хюлькенберг с 11-го места поднялся на шестое, а Сайнс, начинавший гонку 16-м, выбрался на девятую строчку. Между двух «Рено» расположились Леклер и Окон. А вот для «Хааса» старт обернулся провалом: провалились оба пилота.

Инцидент во втором повороте не повредил «Мерседес» Хэмилтона и тот начал прорываться. К шестому кругу Льюис был уже на десятым, на седьмом прошёл Сайнса, на восьмом — сломил сопротивление Окона, а на девятом оставил не у дел Шарля Леклера. На следующем круге Хэмилтон опередил Нико Хюлькенберга и вышел на шестое место. Таким образом, британцу хватило десяти кругов, чтобы прошить половину пелотона. Правда, теперь впереди оказались более серьёзные соперники, а отставание от Феттеля выросло до 27 секунд.

Пит-стопы: все на «медиум». Почти

Пит-стопы начались на 13-м круге, когда в боксы свернул Кими Райкконен — в «Феррари» изменили стратегию из-за штрафа. На 17-м круге начались пит-стопы в «Ред Булл»: первым заехал Ферстаппен, кругом позже — Риккардо . Оба гонщика благополучно вернулись впереди Райкконена, хотя и с минимальным отрывом. Себастьян Феттель отправился в боксы на 20-м круге, «Мерседес» ответил остановкой Валттери Боттаса кругом позже — разрыв между двумя лидерами сохранился на уровне пяти секунд. Дольше всех в первой шестёрке на трассе держался Льюис Хэмилтон — на стартовом отрезке «софта» британец проехал половину гонки и «переобулся» в «медиум» — как и все остальные (только в «Рено» перешли на «хард»). На трассу действующий чемпион вернулся шестым — в 12 секундах позади Райкконена.

Феттель, тем временем, излишне не атаковал, отрыв от Боттаса сократился до трёх с половиной секунд, но и Валттери серьёзного прессинга на лидера не оказывал. Ферстаппен и Риккардо к этому моменту отстали от пары лидеров на десять секунд и больше были обеспокоены Райкконеном — Кими держался в секунде от гонщиков «Ред Булл». Правда, через несколько кругов одна из австрийских машин из группы лидеров выбыла. На 30-м круге в боксы неожиданно свернул Даниэль Риккардо. На «медиуме» австралиец прошёл всего дюжину кругов и вернулся на «софт». Вторая остановка обошлась Дэну всего в две позиции — Райкконен и Хэмилтон вышли вперёд, но Хюлькенберг был был слишком далеко от топ-6.

Пейс-кар. Ещё пейс-кар За 20 кругов до финиша спокойный ход гонки прервал вылет Маркуса Эрикссона. «Заубер» шведа на огромной скорости вылетел в первом повороте — том самом, где в этот уик-энд появилась зона DRS. Швед благополучно покинул кокпит, но для команды это был серьёзный удар — чуть раньше из-за технических проблем сошёл Шарль Леклер.

Вылет Эрикссона привёл к появлению на трассе автомобиля безопасности. Пользуясь паузой, «Феррари» провела своим гонщикам вторые пит-стопы, свежий комплект резины получил и Макс Ферстаппен , а также Алонсо, Сайнс, Гасли и Перес. «Мерседесы» в боксы не поехали, и в итоге Боттас вышел на первое место, Феттель откатился на вторую строчку, а Хэмилтон расположился на третьей позиции. Группа лидеров сжалась в несколько секунд.

Сейфти-кар свернул в боксы за 15 кругов до финиша. Боттас заблаговоременно оттормозил пелотон и на разгоне оторвался от Феттеля на несколько десятых секунд. Хэмилтон поначалу держался за Себом, но темпа «Феррари» на свежих шинах не выдерживал, а позади Кими Райкконен прошёл Макса Ферстаппена, но голландец умудрился контратаковать.

Пилоты успели пройти лишь несколько поворотов, прежде чем автомобиль безопасности вернулся на трассу: в борьбе за одиннадцатое место столкнулись Ромен Грожан и Карлос Сайнс — испанец проходил соперника по внешней траектории, но француз не удержал машину на апексе и зацепил заднее колесо «Рено». Оба болида улетели в отбойник.

Второй рестарт судьи дали за одиннадцать кругов до конца гонки. Боттас снова удержался впереди Феттеля, Хэмилтон сохранил третье место, обезопасив себя от атак Ферстаппена, а Райкконен едва не вылетел в первом повороте, но смог вернуться на гоночное полотно впереди Риккардо.

Штурм «Скудерии»

Феттель не форсировал событий, но постоянно маячил в зеркалах Боттаса и был готов атаковать в любой момент. Льюис оттянуть на себя немца не смог — на изношенном «медиуме» британец почти сразу выпал из «зоны DRS». Но к Хэмилтону на полном ходу приближался Райкконен — Кими прошёл Ферстаппена и вышел на четвёртую позицию.

Тем временем, Феттель принялся атаковать Боттаса, но две атаки по внешней траектории не прошли. Тем не менее, на свежих шинах «Феррари» не отставала от «Мерседеса». За пять кругов до финиша первую четвёрку разделяли всего полторы секунды. Неподалёку от лидеров держалась пара «Ред Булл», но за шесть кругов до финиша Ферстаппен допустил ошибку и сошёл с дистанции.

А уже на следующем круге разящей атакой в «Бруклэндс» и «Лаффилд» Себастьян Феттель прошёл Валттери Боттаса. «Феррари» немца «нырнула» внутрь поворота, поймав финна врасплох. Себ мгновенно уехал вперёд, а Боттас спустя пару кругов пропустил на второе место Хэмилтона, а под самый конец гонки откатился ещё дальше, пропустив Райкконена.

Феттель без малейшего прессинга довёл гонку до финиша и завоевал четвёртую в сезоне победу. Хэмилтон так и не подпустил к себе Райкконена и финишировал вторым, а Боттас в итоге остался только четвёртым. Замкнул топ-5 Даниэль Риккардо — единственный представитель «Ред Булл» в классификации гонки.

В общем зачёте Себастьян Феттель увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона до восьми очков. Третьим по-прежнему идёт Кими Райкконен, но первой позиции финн уступает уже 55 баллов. Топ-5 замыкают Даниэль Риккардо и Валттери Боттас.

В Кубке конструкторов «Феррари» опережает «Мерседес» уже на 20 очков. Далее расположились «Ред Булл», «Рено» и «Хаас», а шестую строчку делят «Макларен» и «Форс Индия» — на счету обеих команд по 48 очков.