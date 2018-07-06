Загадка «Феррари»: заменит ли Шарль Леклер Кими Райкконена

Шарль Леклер стал одной из главных восходящих звёзд Формулы-1 и уже чуть ли не подписал контракт с «Феррари» . Не рановато ли?

Шарль Леклер — главное открытие текущего сезона. В девяти первых гонках дебютант набрал 13 очков — это почти вдвое больше, чем «Заубер» собрал за два предыдущих сезона, а в квалификациях семь раз опередил куда более опытного Маркуса Эрикссона. Так что совершенно неудивительно, что молодого гонщика уже сейчас сватают в топ-команды. По слухам из итальянской прессы, «Феррари» уже подписала с Леклером контракт на 2019-2020 годы. Так это или нет, мы узнаем лишь тогда, когда «Скудерия» объявит состав на следующий сезон, а пока нам остаётся лишь рассуждать — достоин ли дебютант уже на второй год в «Больших призах» попасть в самую титулованную и популярную команду чемпионата мира.

Новый герой «Заубера»

Начало сезона для Леклера выдалось не самым блестящим: дебютант часто ошибался, в том числе в совершенно неподходящие для этого моменты, и смотрелся на трассе не слишком уверенно. Но в Китае монегаск впервые опередил в квалификации Эрикссона, а в Баку завоевал сенсационное шестое место. Это был переломный момент: с тех пор Леклер ни разу не оставался в Q1, опережал напарника во всех квалификациях и лишь один раз не смог набрать очки (из-за отказа тормозов монегаск налетел на Брендона Хартли на Гран-при Монако). В общем зачёте Шарль занимает 14-е место, опережая, например, Ромена Грожана, Стоффеля Вандорна и Брендона Хартли, обладающих более конкурентоспособной техникой. Более чем успешный дебют, об ошибках начала года паддок благополучно забыл.

При этом ранние успехи не вскружили гонщику голову, он признаёт, что ещё многому предстоит научиться. «Каждый уик-энд мы изучаем все неудачные моменты — и да, их всё ещё довольно много, так что уверенность пока не так высока. Здорово, что в последних гонках мы набираем очки, но я допускал ошибки и на „Поль Рикаре“, и в Австрии», — заявил Леклер накануне Гран-при Великобритании. Кроме того, изрядной долей хайпа вокруг себя дебютант обязан команде: «Заубер» в этом году оказался не так уж и плох. «Определённо, мы такого не ожидали. Шесть раз подряд выйти в Q2 — это безумие, — продолжает дебютант. — Приятно видеть, что упорная работа даёт свои плоды на трассе. Команда проделала прекрасную работу, они дали мне машину, которой просто управлять. Так что всё идёт хорошо».

Будущий чемпион вместо бывшего чемпиона?

Скромный и быстрый пилот сразу полюбился паддоку, и, как всегда бывает в таких случаях, появились слухи о переходе в топ-команду — притом сразу в «Феррари». Дело в том, что Леклер является слушателем Академии «Феррари», а его делами управляет Николя Тодт, который много лет назад помог устроиться в Маранелло Фелипе Массе. Кроме того, велики шансы, что Формулу-1 покинет Кими Райкконен — ему уже 39 лет, а гонок финн не выигрывал со времён выступлений за «Лотус». Однако случаи, когда «Феррари» подписывала контракт с гонщиком без большого опыта, крайне редки, и последним таким примером является как раз Фелипе Масса . Правда, к моменту перехода бразильца в Маранелло ему было на пять лет больше, чем Леклеру, а в Формуле-1 он провёл уже четыре сезона — три боевых в «Заубере» и один — тестером в самой «Феррари».

Кроме того, в «Скудерию» Масса попал в качестве ученика Михаэля Шумахера , которому было уже 36 и чей конец карьеры в Маранелло был близок. Не сложно представить, что Леклер будет только рад прийти в «Феррари» вторым номером при Себастьяне Феттеле, но немцу сейчас только 31 год, и он явно не собирается в ближайшее время завершать карьеру.

Также стоит учитывать, что «Феррари» сражается за титул — и намерена сражаться за него и в 2019-м, а для этого команде необходим надёжный пилот. Шарль Леклер, окажись он в следующем году в «Скудерии», неизбежно будет допускать ошибки и испытывать огромный прессинг — куда больший, чем в спокойной обстановке «Заубера» под руководством Фредерика Вассёра . Такой прессинг в своё время уничтожил карьеру Хейкки Ковалайнена , который провалился на фоне Хэмилтона в «Макларене». Таким образом, при всех неоспоримых талантах Леклера слишком ранний переход в «Феррари» может навредить как гонщику, так и команде. Да и Кими Райкконен, несмотря на многочисленные ошибки в квалификациях, в гонках для второго номера финн смотрится достаточно сильно. В конце концов, титула от него уже никто не ждёт.

Ребус для Маркионне

Но что, если Райкконен всё-таки уйдёт из Формулы-1 в конце сезона? «Феррари», особенно в статусе единственного конкурента «Мерседесу», — мечта любого гонщика, и стоит команде открыть вакансию, очередь выстроится до самого Рима. Правда, по-настоящему сильных кандидатов на это место в этой очереди не будет. Хэмилтон почти подписал контракт с «Мерседесом». Риккардо наверняка останется в «Ред Булл». Сайнса австрийцы тоже не отпустят. Грожан далеко не в лучшей форме. Перес постоянно проигрывает Окону в квалификациях. Магнуссен? У датчанина сложный характер, а потому переход вряд ли будет простым. Хюлькенберг? При наличии хотя бы минимальных амбиций Нико не променяет место в «Рено» на роль второго номера «Феррари», а если этих амбиций нет, то зачем он «Скудерии»?