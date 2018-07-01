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Шарль Леклер: На старте я буду рисковать
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Шарль Леклер: На старте я буду рисковать 

F1News.ru 1 июля 2018
Шарль Леклер показал 13-е время в квалификации Гран При Австрии, но стартует 18-м из-за штрафа за замену коробки передач. Несмотря на низкую позицию, гонщик Sauber рассчитывает побороться за очки в гонке.
Шарль Леклер: «На старте буду рисковать, ведь я потерял позиции из-за отказа коробки передач, но в гонках так бывает. Надеюсь, мне удастся хорошо стартовать и успешно проехать первый круг. Я рассчитываю побороться за очки — знаю, цель оптимистичная и добиться ее будет непросто, но я попробую.
Мне нравится, что мы в состоянии бороться во второй части квалификации. Со стороны может показаться, что мы без особых проблем этого добиваемся, но на самом деле в каждой квалификации команда прилагает просто титанические усилия».
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