Льюис Хэмилтон: «Побить рекорд Шумахера по титулам? Не уверен, что буду в гонках настолько долго»

— Рекорд Шумахера? Я не знаю, потому что не уверен, что буду в гонках настолько долго, чтобы достичь этого, — цитирует AS слова Хэмилтона. — Четыре — уже огромное достижение, а пять — это почти невообразимо, но это моя огромная мечта, сравняться по количеству титулов с Хуаном Мануэлем Фанхио. Я не могу даже поверить, что сейчас я близок к этому, так что не знаю.