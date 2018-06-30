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Льюис Хэмилтон: «Побить рекорд Шумахера по титулам? Не уверен, что буду в гонках настолько долго»
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Льюис Хэмилтон: «Побить рекорд Шумахера по титулам? Не уверен, что буду в гонках настолько долго» 

Спорт-Экспресс 30 июня 2018
Пилот «Мерседеса» четырехкратный чемпионат мира Льюис Хэмилтон отметил, что вряд ли сможет побить достижения немца Михаэля Шумахера, который выиграл семь титулов.
— Рекорд Шумахера? Я не знаю, потому что не уверен, что буду в гонках настолько долго, чтобы достичь этого, — цитирует AS слова Хэмилтона. — Четыре — уже огромное достижение, а пять — это почти невообразимо, но это моя огромная мечта, сравняться по количеству титулов с Хуаном Мануэлем Фанхио. Я не могу даже поверить, что сейчас я близок к этому, так что не знаю.
Напомним, после восьми этапов этого сезона Хэмилтон лидирует в личном зачете со 145 очками. Идущий следом Себастьян Феттель из "Феррари" имеет на 14 баллов меньше.
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