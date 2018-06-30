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Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
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Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Сироткин — 18-й 

ТАСС 30 июня 2018
Фото: EPA
Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Франции.
Боттас проехал лучший круг за 1 минуту 3,130 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (1.03,149). Третьим финишировал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.03,464).
Боттас второй раз подряд выиграл квалификацию Гран-при Австрии. Также Боттас одержал победу на Гран-при Австрии в прошлом году.
Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 18-й результат (1.05,322). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл занял 15-е место (1.05,286).
Гонка Гран-при Австрии пройдет в воскресенье. Начало — 16:00 мск.
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