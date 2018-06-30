В голландском Ассене завершилась третья тренировка Гран-при Нидерландов MotoGP. Лучшее время показал испанец Марк Маркес из заводской «Хонды», следом за которым в протоколах расположились пилот заводской «Ямахи» — испанец Маверик Виньялес, третье время осталось за Кэлом Кратчлоу. Валентино Росси показал четвёртый результат.
MotoGP. Ассен. Третья тренировка
1. Марк Маркес (Honda) — 1:33.341 2. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.001 3. Кэл Кратчлоу (Honda) +0.006 4. Валентино Росси (Yamaha) +0.047 5. Андреа Янноне (Suzuki) +0.062 6. Данило Петруччи (Ducati) +0.423 7. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.446.