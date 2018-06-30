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Маркес — лидер третьей тренировки MotoGP в Ассене, Росси — 4-й
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Маркес — лидер третьей тренировки MotoGP в Ассене, Росси — 4-й 

Чемпионат.com 30 июня 2018
Фото: Motorsport.com
В голландском Ассене завершилась третья тренировка Гран-при Нидерландов MotoGP. Лучшее время показал испанец Марк Маркес из заводской «Хонды», следом за которым в протоколах расположились пилот заводской «Ямахи» — испанец Маверик Виньялес, третье время осталось за Кэлом Кратчлоу. Валентино Росси показал четвёртый результат.
MotoGP. Ассен. Третья тренировка
1. Марк Маркес (Honda) — 1:33.341  2. Маверик Виньялес (Yamaha) +0.001  3. Кэл Кратчлоу (Honda) +0.006  4. Валентино Росси (Yamaha) +0.047  5. Андреа Янноне (Suzuki) +0.062  6. Данило Петруччи (Ducati) +0.423  7. Хорхе Лоренсо (Ducati) +0.446.
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