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Тото Вольфф: «Трасса в Австрии всегда подходила нашим машинам, но сейчас все топ-команды добились прогресса»
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Тото Вольфф: «Трасса в Австрии всегда подходила нашим машинам, но сейчас все топ-команды добились прогресса» 

Спорт-Экспресс 29 июня 2018
Фото: F1News.ru
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, какие новинки привезла команда на «Гран-при Австрии», а также чего ожидать от воскресной гонки. «Гран-при Австрии» проходит с 29 июня по 1 июля.
— У нас «Гран-при Австрии» называют «гонкой Тото». Этот этап очень популярен не только в «Мерседесе», но и у остальных команд, — цитирует Speedweek Вольффа. — Трасса в Австрии всегда подходила нашим машинам, но сейчас все топ-команды добились прогресса. Нас ждет плотная борьба, хотя доработанная к «Гран-при Франции» силовая установка помогла нам решить проблемы, возникшие в Канаде. Кроме того, сюда мы привезли новый аэродинамический обвес, с которым работали два месяца. Я считаю, что в плане мощности мотора мы не уступаем "Феррари", но у итальянской команды есть преимущество в некоторых фазах ускорения. Моторы "Рено" уступают нам совсем немного, а в «Хонде» сократили отставание в плане производительности двигателя, но пока не добились необходимой стабильности в его работе.
После восьми этапов «Мерседес» занимает первое место в Кубке конструкторов с 237 очками. Идущая следом команда «Феррари» набрала 214 очков.
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