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Тото Вольфф: «Новый контракт Хэмилтона? Сейчас мы сосредоточены на гонках»
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Тото Вольфф: «Новый контракт Хэмилтона? Сейчас мы сосредоточены на гонках» 

Спорт-Экспресс 29 июня 2018
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контрактов с пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Вальттери Боттасом. У обоих пилотов действующие соглашения рассчитаны до конца 2018 года.
— Переговоры с гонщиками? Льюис — часть обновленного бренда «Мерседес». Он активно пользуется социальными сетями. Он искренний, — приводит Speedweek слова Вольффа. — Почему мы до сих пор не подтвердили контракт? Потому что надо обсудить еще несколько деталей, а у нас нет на это времени — мы сосредоточены на гонках. Что касается слухов о зарплате в 45 миллионов фунтов, о которых говорят в Великобритании, кому-то хотелось найти яркий заголовок. Параллельно переговорам с Льюисом, мы обсуждаем новый контракт с Вальттери. Он дает нам гарантию, что второй гонщик будет быстрым, а стабильность — это важный фактор.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон подпишет новый трехгодичный контракт с командой перед «Гран-при Великобритании», которое пройдет с 6 по 8 июля. Боттас планирует связать свою судьбу с «Мерседесом» еще на два года.
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