Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Австрии. Второй результат остался за лидером чемпионата Льюисом Хэмилтоном, третьим стал его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин замкнул протокол, его партнёр по команде Лэнс Стролл показал 19-й результат.
Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.04,070 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,029 3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,134 4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,400 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,721 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,821 7. Ромен Грожан («Хаас») — +0,846 8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,943 9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,016 10. Шарль Леклер («Заубер») — +1,149 11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,158 12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,194 13. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,374 14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,378 15. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,432 16. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1,629 17. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1,635 18. Стоффель Вандорн («Макларен») — +1,767 19. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1,859 20. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,248.