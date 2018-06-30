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Феттель — лучший на третьей тренировке Гран-при Австрии, Сироткин — 20-й
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Феттель — лучший на третьей тренировке Гран-при Австрии, Сироткин — 20-й 

Чемпионат.com 30 июня 2018
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в ходе третьей свободной практики Гран-при Австрии. Второй результат остался за лидером чемпионата Льюисом Хэмилтоном, третьим стал его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин замкнул протокол, его партнёр по команде Лэнс Стролл показал 19-й результат.
Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.04,070  2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,029  3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,134  4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,400  5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,721  6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,821  7. Ромен Грожан («Хаас») — +0,846  8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,943  9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,016  10. Шарль Леклер («Заубер») — +1,149  11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,158  12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,194  13. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,374  14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1,378  15. Серхио Перес («Форс Индия») — +1,432  16. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1,629  17. Брендон Хартли («Торо Россо») — +1,635  18. Стоффель Вандорн («Макларен») — +1,767  19. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1,859  20. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,248.
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