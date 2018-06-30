Сергей Сироткин: «Уильямс» сохранял достойный темп на протяженных сериях

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин остался доволен результатами второй тренировки на девятом этапе «Формулы-1» Гран-при Австрии. По словам гонщика, финишировавшего на 16-м месте, во время свободного заезда команда успела выполнить все тесты.

— Эта сессия выдалась хорошей. У нас была напряженная программа, нужно было многое опробовать. Думаю, что мы хорошо справились с этим. Нам удалось выполнить все попытки, протестировать все необходимое, при этом сохранить достойный темп на протяженных сериях. Это говорит о позитивном окончании сессии. Это не говорит о том, что следующая квалификация пройдет по такому же сценарию, но мы довольны результатами. Приятно вернуться за руль, когда пропустил первую тренировку, — приводит пресс-служба «Уильямса» слова Сироткина.

Напомним, что квалификация на Гран-при Австрии состоится 30 июня, начало заездов — в 16:00 по московскому времени.