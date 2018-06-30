Леклер потеряет пять позиций на старте Гран-при Австрии

Пилот «Заубера» Шарль Леклер потеряет пять позиций на старте Гран-при Австрии из-за замены коробки передач, сообщил гонщик в своём «твиттере». Во время субботней тренировки на машине Леклера возникли технические трудности, которые и привели к замене агрегата.

«Пять позиций штрафа за замену коробки передач. Всё хорошо, мы в любом случае постараемся показать наилучший результат», — написал пилот в своём «твиттере». Гонка Гран-при Австрии пройдёт 1 июля. По результатам продолжающейся в эти минуты квалификации Леклер вошёл в 15 лучших и продолжает борьбу.