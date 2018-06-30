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Леклер потеряет пять позиций на старте Гран-при Австрии
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Леклер потеряет пять позиций на старте Гран-при Австрии 

Чемпионат.com 30 июня 2018
Фото: F1News.ru
Пилот «Заубера» Шарль Леклер потеряет пять позиций на старте Гран-при Австрии из-за замены коробки передач, сообщил гонщик в своём «твиттере». Во время субботней тренировки на машине Леклера возникли технические трудности, которые и привели к замене агрегата.
«Пять позиций штрафа за замену коробки передач. Всё хорошо, мы в любом случае постараемся показать наилучший результат», — написал пилот в своём «твиттере». Гонка Гран-при Австрии пройдёт 1 июля. По результатам продолжающейся в эти минуты квалификации Леклер вошёл в 15 лучших и продолжает борьбу.
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