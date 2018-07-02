MotoGP: Гонку в Ассене выиграл испанец Маркес на мотоцикле Honda

Очередной этап гоночной серии MotoGP, который прошел в минувшие выходные в голландском Ассене, выиграл испанский пилот Марк Маркес на мотоцикле Honda. Он же накануне стал победителем квалификации, так что начинал гонку с первого места на стартовой решетке.

Маркес: «Это была сумасшедшая гонка, полная адреналина. Все боролись друг с другом и по-моему в какие-то моменты все даже касались друг друга. Мне приходилось постоянно атаковать и обороняться, атаковать и обороняться. Часто возникал риск падения. Это было просто какое-то сумасшествие. Невозможно было определить лучшую стратегию. Невозможно было планировать. В итоге я решил просто бороться и посмотреть, что будет. На последних трех кругах я выкладывался на полную, не думая ни о шинах, ни о чемпионате. Только когда я увидел, что у меня уже полторы секунды преимущества, я сказал себе: „ОК, мы сделали это“.

Вместе с Маркесом на подиум в Ассене поднялись также еще один испанец Алекс Ринс из команды Suzuki, и еще один испанец Маверик Виньялес из заводской Yamaha.

Итальянец Андреа Довизиозо стал в этой гонке лучшим на мотоцикле Ducati, завершив ее на четвертой позиции. Валентино Росси на Yamaha закончил сражение пятым. Напарник Довизиозо испанец Хорхе Лоренсо пришел седьмым. Напарник Маркеса испанец Дани Педроса — лишь пятнадцатым.

Начали гонку в Ассене в премьер-классе 23 пилота, закончили 20. Не финишировали Данило Петруччи на Ducati, Ксавье Симеон на Ducati и Карел Абрахам на Ducati.

В общем зачете премьер-класса серии MotoGP после оставшихся позади восьми этапов сезона (из намеченных 19) ситуация сейчас такая. Лидирует Марк Маркес на Honda, у него 140 очков и 4 выигранных гонки. На второй строчке идет Валентино Росси — 99 очков и ни одной выигранной гонки. Третий — испанец Маверик Виньялес, напарник Росси по заводской команде „Ямаха“, у него 93 очка и ни одной выигранной гонки. На четвертой строчке в турнирной таблице — француз Йохан Зарко , 81 очко и ни одной выигранной гонки. Пятый — итальянец Андреа Довизиозо на Ducati — 79 очков и одна выигранная гонка.

Следующий, девятый по счету этап первенства состоится через 2 недели, 15 июля, в Германии на трассе Заксенринг.