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Феттель потеряет три места на стартовой решётке за блокировку Сайнса
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Феттель потеряет три места на стартовой решётке за блокировку Сайнса 

Чемпионат.com 30 июня 2018
Фото: autosport.com.ru
Стюарды Гран-при Австрии приняли решение оштрафовать гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля за блокировку представителя «Рено» Карлоса Сайнса во время боевого круга испанца. Инцидент произошёл в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. Немецкий пилот наказан потерей трёх позиций на стартовой решётки. Таким образом, Феттель примет старт в воскресной гонке не с третьего места, а с шестого.
Наказание Феттеля позитивно скажется на стартовых позициях трёх гонщиков. Кими Райкконен стартует третьим, Макс Ферстаппен — четвёртым, Ромен Грожан — пятым.
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