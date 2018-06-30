Феттель потеряет три места на стартовой решётке за блокировку Сайнса 

Стюарды Гран-при Австрии приняли решение оштрафовать гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля за блокировку представителя «Рено» Карлоса Сайнса во время боевого круга испанца. Инцидент произошёл в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1. Немецкий пилот наказан потерей трёх позиций на стартовой решётки. Таким образом, Феттель примет старт в воскресной гонке не с третьего места, а с шестого.
Наказание Феттеля позитивно скажется на стартовых позициях трёх гонщиков. Кими Райкконен стартует третьим, Макс Ферстаппен — четвёртым, Ромен Грожан — пятым.