Ещё
Тото Вольфф: «Весь первый ряд в квалификации — фантастический результат»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тото Вольфф: «Весь первый ряд в квалификации — фантастический результат» 

Спорт-Экспресс 30 июня 2018
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что два первых места в квалификации «Гран-при Австрии» удалось завоевать благодаря обновлением машины. Сегодня пилоты команды Вальттери Боттас и Льюис Хэмилтон показали два самых лучших времен, оставив позади и "Феррари" (3 и 4 места на стартовой решетке) и «Ред Булл (5 и 7).
— Завоевать весь первый ряд в Шпильберге — фантастический результат, притом Вальттери всего на пару сотых опередил Льюиса! — цитирует пресс-служба „Мерседеса“ Вольффа. — В предыдущие несколько недель мы активно работали над машиной, и после дебюта новой силовой установки во Франции всего неделю назад впечатляюще наблюдать здесь столь масштабное обновление аэродинамики — и все это по ходу крайне напряженного отрезка из трех гонок подряд! Усилия были не напрасными, машина едет здорово и отлично слушается руля. Для уверенного выступления в гонке нам крайне важно хорошо сработать на старте. Но обо всем мы подумаем вечером, а сейчас позволим себе немного насладиться отличным результатом — как-никак, у нас лучшие стартовые позиции в преддверии трудной гонки!
Гонка „Гран-при Австрии“ пройдет 1 июля и начнется в 16.10 по московскому времени.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кими Райкконен: "У "Феррари" есть все, чтобы ехать быстрее" Лэнс Стролл: "Машина ведет себя непредсказуемо" Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в "Макларене"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной80
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ140
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала847
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России57
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение