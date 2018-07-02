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Сергей Сироткин: гонка в Австрии получилась разочаровывающей
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Сергей Сироткин: гонка в Австрии получилась разочаровывающей 

Вести.Ru 2 июля 2018
Фото: Российский стадион
Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал свои результаты на Гран-при Австрии. Россиянин признался, что гонка на австрийском этапе не задалась и он испытывает разочарование.
"Гонка получилась разочаровывающей, — цитирует Сироткина Спортбокс.Ru со ссылкой официальный сайт Williams. — В самом начале гонки у меня все было хорошо, однако по ходу первого круга я был вынужден замедляться, чтобы избежать столкновений. Вместо отыгрыша позиций, я немного уступил".
"Позже я ехал просторно, и все смотрелось хорошо. Кроме того, я также сдерживал нескольких соперников, преследующих меня. Мы попытались быть довольно агрессивными, но у меня был ощутимый износ шин. В целом, день получился разочаровывающим".
Напомним, что на Гран-при Австрии Сироткин финишировал на 14 строчке.
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