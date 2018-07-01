Хартли после замены силовой установки будет стартовать в Австрии с 20-го места

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли будет стартовать последним в гонке Гран-при Австрии. Руководство команды приняло решение заменить на болиде новозеландца силовую установку. Этот ход был вызван тактическими соображениями.

«Мы заменим все компоненты силовой установки на болиде Брендона Хартли. В субботу никаких проблем с мотором не было. Решение вызвано тактическими соображениями», — говорится в заявлении «Хонды» на её официальной странице в «Твиттере».

Брендон Хартли в квалификации Гран-при Австрии показал лишь девятнадцатое время, теперь же он будет стартовать двадцатым.