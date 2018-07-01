Действующий чемпион мира MotoGP, пилот Repsol Honda Team Марк Маркес стал победителем Гран-при Нидерландов, который состоялся на автодроме в Ассене. Второе место досталось Алексу Ринсу из Team Suzuki ECSTAR, третьим стал гонщик Movistar Yamaha MotoGP Маверик Виньялес. Его напарник по команде Валентино Росси завершил гонку на пятом месте.
MotoGP. Гран-при Нидерландов. Гонка
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) 2. Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +2,269 3. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) — +2,308 4. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +2,422 5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP) — +2,963