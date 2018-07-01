Гран-при Австрии: Ферстаппен победил, Сироткин — 14-й

Эпидемия сходов, множество ошибок и позиционная борьба под финиш — Гран-при Австрии превратился в жестокий триллер.

На старте Валттери Боттас немного замешкался, пропустив разом троих — Хэмилтона, Райкконена и Ферстаппена. Кими на волне удачного старта даже пытался атаковать Льюиса, но слишком широко выехал из третьего поворота. Однако Боттас нашёл скорость и умудрился отыграться, опередив сначала Макса, а затем — по внешней траектории (!) — Райкконена. Сам Кими вскоре пропустил и Ферстаппена — между машинами произошёл контакт, из-за которого финн не смог удержать машину. В итоге Кими завершил первый круг лишь четвёртым. Себастьяну Феттелю отыграться на старте тоже не удалось. Как и напарник, он широко вышел из третьего поворота и оказался позади Грожана. Но к третьему кругу немцу удалось вернуть шестое место, но эта борьба стоила немцу семи секунд отставания от лидировавшего Хэмилтона. Сергей Сироткин стартовал с 16-й позиции и поначалу пропустил вперёд пару «Зауберов», но на втором круге россиянин контратаковал и вышел на 15-е место, пристроившись к заднему антикрылу «Торо Россо» Пьера Гасли . На пятом круге Сироткин обогнал француза, пробившись уже на 14-ю строчку, и теперь Сергей ехал сразу за Лэнсом Строллом, стартовавшим на более мягких шинах.

Пандемия моторов

На одиннадцатом круге на «Рено» Хюлькенберга пропала мощность — вышел из строя двигатель. Нико уже ехал накатом, когда силовая установка загорелась, залив асфальт маслом. И это была уже не первая поломка французских моторов в этот уик-энд — ранее похожие проблемы возникали у «Ред Булл». Прошло всего три круга и технические проблемы вывели из борьбы Валттери Боттаса. В «Мерседесе» обновили мотор буквально на предыдущей гонке — как раз из-за проблем с надёжностью дебют апгрейда был отложен на две недели. Финн уверенно ехал вторым, отрываясь от Ферстаппена и Райкконена, но отказ трансмиссии лишил гонщика каких-либо шансов. Сход Боттаса спровоцировал появление режима виртуального автомобиля безопасности, чем воспользовались в «Феррари» и «Ред Булл» — их пилоты совершили пит-стопы и перешли на «софт». Хэмилтон же в боксы не поехал — после 18 кругов британец на 13 секунд опережал весь пелотон. Главным преследователем британца остался Ферстаппен, а на третье место вышел Риккардо, воспользовавшийся ошибкой Райкконена. Тем временем, с тактической точки зрения позиции Льюиса оказались под угрозой.

«Ред Булл» выходит вперёд

«Всё будет хорошо, если мы отыграем восемь секунд», — передал Хэмилтону после двадцати кругов инеженер. Льюис такой постановке не обрадовался: «Шины кончаются, у меня нет времени, чтобы столько отыграть». «Делай что можешь, это моя ошибка», — ответил гонщику вышедший на связь Джеймс Воулз, стратег команды. Хэмилтон атаковал и ехал в рекордном для себя темпе, но оторваться от пилотов «Ред Булл» так и не смог. На 25-м круге Льюис свернул на пит-лейн и на трассу вернулся лишь четвёртым — позади Ферстаппена, Риккардо и Райкконена. В той же ситуации оказался и Сергей Сироткин. Россиянину не меняли шины в режиме VSC, и в боксы он поехал лишь на 23-м. На трассе Сергей оказался предпоследним — позади остался лишь Стоффель Вандорн, который в самом начале гонки отстал на круг. Тем временем, Ферстаппен оторвался от Риккардо на четыре с небольшим секунды, ешё в полутора секундах позади расположился Райкконен, у которого на хвосте повис Хэмилтон. Правда, Кими без видимых проблем держал Льюиса на достаточном расстоянии, чтобы тот не мог провести атаку.

«Феррари» напоминает о себе

К середине дистанции статус-кво изменился. У Риккардо начались проблемы с шинами, он всё больше отставал от Ферстаппена, и на 38-м круге шины на его «Ред Булл» ушли окончательно — сначала Дэна обогнал Райкконен, а затем австралиец во второй раз поехал в боксы. Но даже несмотря на проблемы Риккардо, Хэмилтон в эту борьбу вмешаться не смог и отставал от соперников — в трафике «Мерседес» смотрелся куда хуже, чем в чистом воздухе. И в итоге на 39-м круге Льюис пропустил атаку Феттеля. Отрыв Ферстаппена к этому моменту вырос до семи с лишним секунд, а Райкконен и Феттель всего за пару кругов с третьего и пятого мест вышли на второе и третье. Хэмилтон так и остался на четвёртой позиции, в то время как Риккардо откатился на пятую и проигрывал лидеру полминуты. На шестой позиции к этому моменту комфортно расположился Ромен Грожан — француз уже на десять секунд оторвался от Эстебана Окона, который из последних сил сдерживал второй «Хаас» — Кевина Магнуссена . Датчанин буквально в каждом повороте маячил в зеркалах «Форс Индия», но Окон пресекал все атаки соперника и держался. Но после 15 кругов непрестанного прессинга Магнуссен всё же прошёл Окона и прорвался на седьмое место.

«Мерседес»: от плохого к худшему

За 20 кругов до финиша положение «Мерседеса» стало ещё хуже — у Хэмилтона начали разрушаться задние шины. Льюис на две с лишним секунды отстал от шедшей впереди пары «Феррари» и уже не пытался с ними бороться. Второй пит-стоп был неизбежен, и в боксы Льюис поехал на 52-м круге. Британцу повезло потерять на этом лишь одну позицию, а потом повезло ещё больше — у Риккардо сломалась машина, и австралийцу пришлось припарковаться на выходе из первого поворота. Таким образом, несмотря на лишний пит-стоп, Хэмилтон остался четвёртым. На свежих шинах Льюис бросился атаковать и обновил быстрейший круг гонки, но от пары «Феррари» британец отставал уже на 20 с лишним секунд. Но погоня продолжалась недолго — на 63-м круге машина потеряла темп. Льюис остановился за пределами трассы. «Мерседес» лидировал в свободных заездах, уверенно выиграл квалификацию, но в гонке ни одна из машин команды не добралась до финиша.

Четвёртая победа Макса

За пять кругов до финиша в лидирующем круге осталось лишь три пилота — Ферстаппен , Райкконен и Феттель, которых разделяли менее пяти секунд. «Феррари» взвинтили темп и продолжали приближаться к «Ред Булл», на котором тоже начали изнашиваться шины. Но голландец справился и с отрывом в полторы секунды финишировал первым, завоевав для «Ред Булл» первую победу в домашней гонке. Кими Райкконену и Себастьяну Феттелю осталось удовлетвориться вторым и третьем местом.

На четвёртой и пятой позиции гонку закончили «Хаасы» — Ромен Грожан завоевал первые очки в сезоне, а Кевин Магнуссен повторил свой лучший результат в сезоне. Эстебан Окон с Серхио Пересом в непростой для «Форс Индия» уик-энд заняли шестое и седьмое места, а восьмым финишировал Фернандо Алонсо . И наконец третья команда, в полном составе классифицировавшаяся в топ-10, — «Заубер»: Леклер стал девятым, а Эрикссон занял десятое место.