Ещё
Валттери Боттас: «Ничто не предвещало проблем, все произошло внезапно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валттери Боттас: «Ничто не предвещало проблем, все произошло внезапно» 

Спорт-Экспресс 1 июля 2018
Фото: f1report.ru
Пилот «Мерседеса» Валттерри Боттас рассказал, что сошел с дистанции на 14-м круге «Гран-при Австрии» из-за проблем с гидравликой. В этой гонке финн стартовал с поула.
— В третьем повороте упало давление в системе гидравлики, и из-за этого перестали переключаться передачи. Ничто не предвещало проблем. Все произошло внезапно, — приводит Sky Sports слова Боттаса. — Раньше у нас не было подобных неполадок, так что теперь надо выяснить их причину и всё исправить. Мне не повезло.
Отметим, что партнер Боттаса по команде Льюис Хэмилтон также не доехал до финиша.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кими Райкконен: "У "Феррари" есть все, чтобы ехать быстрее" Лэнс Стролл: "Машина ведет себя непредсказуемо" Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в "Макларене"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной79
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ130
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала843
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России55
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение