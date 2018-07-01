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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Формулы-1, Сироткин — 14-й
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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Формулы-1, Сироткин — 14-й 

SPORT24.ru 1 июля 2018
Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Формулы-1. Вторым финишировал Кими Райкконен. Третьим стал его партнер по ”Феррари” Себастьян Феттель. Попадание на подиум позволило Феттелю вернуться в лидеры чемпионата, так как прежний лидер Льюис Хэмилтон сошел из-за отказа болида.
Россиянин Сергей Сироткин финишировал 14-м в двух кругах позади лидеров.
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 2. Кими Райкконен («Феррари») 3. Себастьян Феттель («Феррари») 4. Ромен Грожан («Хаас») 5. Кевин Магнуссен («Хаас») 6. Эстебан Окон («Форс Индия») 7. Серхио Перес («Форс Индия») 8. Фернандо Алонсо («Макларен») 9. Шарль Леклер («Заубер») 10. Маркус Эрикссон («Заубер») 11. Пьер Гасли («Торо Россо») 12. Карлос Сайнс («Рено») 13. Лэнс Стролл («Уильямс») 14. Сергей Сироткин («Уильямс») 15. Стоффель Вандорн («Макларен») Льюис Хэмилтон («Мерседес») — не финишировал Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал.
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