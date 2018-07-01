Себастьян Феттель: «Результат вполне позитивный, но все могло сложиться и лучше» 

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что доволен третьим местом на «Гран-при Австрии». Из-за схода Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") Феттель возглавил личный зачет и теперь опережает британца на одно очко.
— Макс (Ферстаппен из «Ред Булла, который выиграл „Гран-при“. — Прим. „СЭ“) здорово провел гонку, не допустив ни единой ошибки. Мы с Кими (Райкконеном, партнером по „Феррари“. — Прим. „СЭ“) пытались его догнать, но нам это не удалось, — приводит Sky Sports слова Феттеля. — Конечно, было бы здорово стартовать чуть выше. Я пытался отыграть позиции в первом повороте, но там мне не оставили места, я откатился назад, а затем то же самое случилось и в третьем повороте. Пришлось бороться с »Рено" и «Хаасом», я немного отстал от лидеров, потом потерял немного времени на пит-стопе — по сути, моя задача свелась к минимизации потерь, но машина ехала неплохо и бережно расходовала ресурс шин. Результат вполне позитивный, но все могло сложиться гораздо лучше. Мои поздравления Максу!