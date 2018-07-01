Льюис Хэмилтон: «Все, что мы можем сделать, — это двигаться вперед»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что спокойно относится к своему сходу и сходу напарника по команде Валттери Боттаса в гонке на «Гран-при Австрии». Оба гонщика выбыли из-за технических неполадок.

— Могу ли я игнорировать решение команды? Кое-что можно сделать: если вас позвали в боксы, вы можете остаться на трассе… Но в конечном счете, у парней на пит-уолл такая же уверенность в себе и вера в свою правоту, как у вас. У них гораздо больше информации, которой нет у меня. Я знаю только, кто едет впереди, а кто — позади. В подобной ситуации я должен полагаться на команду, — цитирует Sky Sports Хэмилтона . — Конечно, надо выяснить, что пошло не так с обеих сторон. Я понимаю, что сегодня команда очень расстроена, но надо сосредоточиться на позитивных моментах этого уик-энда. В конечном счете, у нас была самая быстрая машина, и мы должны были выиграть. Мы продолжим напряженно работать. Как я отношусь к двойному сходу? Спокойно. Все так как есть, я ничего не могу с этим сделать. Все что мы можем сделать — это двигаться вперед. Я с нетерпением жду возвращения за руль и хочу понять причины неполадок. Я знаю, что парни полностью выложатся, чтобы решить эту проблему и гарантируют, что она не повторится.