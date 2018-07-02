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Сергей Сироткин: «Слишком быстро деградировали шины»
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Сергей Сироткин: «Слишком быстро деградировали шины» 

Спорт-Экспресс 2 июля 2018
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин выразил разочарование гонкой «Гран-при Австрии». Россиянин финишировал 14-м, последним среди тех, кто добрался до клетчатого флага.
— Это была очень разочаровывающая гонка, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Сироткина. — С самого начала я стартовал хорошо, но возникла угроза столкновения, пришлось замедлиться, чтобы избежать контакта. Поэтому вместо выигрыша позиций я их потерял. Потом передо мной была чистая трасса, все, казалось, идет по плану. Мне удавалось удерживать некоторых соперников позади. Старался работать агрессивно, но довольно быстро деградировали шины. Так что день вышел неудачным в итоге.
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