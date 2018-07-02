Маурицио Арривабене: «Мерседес» играл с огнем"

Глава "Феррари" Маурицио Арривабене остался доволен гонкой «Гран-при Австрии». Обе машины итальянской команды попали в первую тройку, а оба «Мерседеса» сошли с дистанции из-за проблем с новыми двигателями.

— Мы возглавили общие зачеты, — цитирует F1i Арривабене. — Это очень здорово. Шесть машин с нашими двигателями оказались в первой десятке. Я очень доволен. Нам пришлось атаковать от начала до конца, и я уверен, что мы могли бы выиграть, если бы чуть повезло. Общий результат для нас хороший.

"Мерседес" же сегодня играл с огнем. Успех в «Формуле-1» нельзя гарантировать. Всегда полезно что-то менять, вносить смелые изменения, но если ваш двигатель слишком напрягается и рискует сломаться во время гонки, лучше так не рисковать.