Хартли: набрать очки было сложно

Новозеландский гонщик «Торо Россо» в Формуле-1 Брендон Хартли подвёл итоги Гран-при Австрии, на котором он сошёл.

«Мы внесли несколько изменений в баланс по части аэродинамики по сравнению с квалификацией, так что в гонке я чувствовал себя намного лучше за рулём. В первой части Гран-при я боролся с «Зауберами», но по мере того, как шины у них становились всё более изношенными, я чувствовал себя сильнее. Набрать очки было сложно, но я боролся с Эрикссоном, а Маркус финишировал 10-м, и это разочаровывает. По части работы с покрышками мы были хороши, но в остальном что-то не сработало. Сначала я подумал, что получил прокол, потом появились какие-то проблемы в задней части болида. Изучим причины случившегося и, надеюсь, вернёмся более сильными в Великобритании», — сказал Хартли.