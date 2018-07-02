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Ромен Грожан: «Рад, что „Хаас“ показал лучший результат в своем 50-м „Гран-при“
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Ромен Грожан: «Рад, что „Хаас“ показал лучший результат в своем 50-м „Гран-при“ 

Спорт-Экспресс 2 июля 2018
Пилот «Хааса» Ромен Грожан выразил радость по поводу четвертого места в гонке «Гран-при Австрии». Для француза это были первые набранные очки в сезоне.
— Очень рад, что «Хаас» добился своего лучшего результата именно в своем 50-м «Гран-при», мы заняли четвертое и пятое места, — цитирует F1i Грожана. — Я не переставал верить в команду, хотя были моменты разочарования. Сейчас мне лучше, чем когда-либо. Гонка выдалась сложной, но у меня не было шансов поучаствовать в жесткой борьбе. Нужно было держаться подальше от конкурентов, особенно чтобы избежать контактов в самом начале гонке. Машина поддерживала хороший баланс, и это позволило нам хорошо управлять шинами.
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