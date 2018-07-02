Кими Райкконен: «Борьба с „Мерседесами“ была горячей, могла закончиться столкновением»

— Я хорошо прорвался на старте, но потом вынужден был отступить, потому что борьба с «Мерседесами» была горячей, все могло закончиться столкновением, — цитирует F1i Райкконена. — Машина чувствовала себя хорошо. Если бы гонка продолжалась чуть дольше, я мог бы догнать и атаковать Ферстаппена. Машина вполне позволяла бороться за победу. Но две машины на подиуме — это уже хорошо для «Феррари».