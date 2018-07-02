Ещё
Кими Райкконен: «Борьба с „Мерседесами“ была горячей, могла закончиться столкновением»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кими Райкконен: «Борьба с „Мерседесами“ была горячей, могла закончиться столкновением» 

Спорт-Экспресс 2 июля 2018
Пилот "Феррари" Кими Райкконен доволен вторым местом в гонке «Гран-при Австрии». Замкнул тройку его партнер по команде Себастьян Феттель.
— Я хорошо прорвался на старте, но потом вынужден был отступить, потому что борьба с «Мерседесами» была горячей, все могло закончиться столкновением, — цитирует F1i Райкконена. — Машина чувствовала себя хорошо. Если бы гонка продолжалась чуть дольше, я мог бы догнать и атаковать Ферстаппена. Машина вполне позволяла бороться за победу. Но две машины на подиуме — это уже хорошо для «Феррари».
Спорт-Экспресс: последние новости
Кими Райкконен: "У "Феррари" есть все, чтобы ехать быстрее" Лэнс Стролл: "Машина ведет себя непредсказуемо" Де Ферран и Стелла заняли руководящие посты в "Макларене"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной76
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала840
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ120
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России54
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение