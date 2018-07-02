F1: Ферстаппен побеждает на «домашнем» для Red Bull Гран-при Австрии

Вчерашняя гонка Гран-при Австрии на автодроме Red Bull Ring в Шпильберге завершилась победой Макса Ферстаппена из команды Red Bull Racing. Голландец стартовал с 4-й позиции и в жесткой борьбе с небольшим контактом сумел опередить Кими Райкконена ( Ferrari ), выбравшись на третью позицию сразу за болидами Mercedes Льюиса Хэмилтона Валттери Боттаса . Спустя 13 кругов последний был вынужден сойти из-за отказа гидравлики. Судьи объявили о режиме виртуального сэйфти-кара. На капитанском мостике Red Bull быстро сообразили зазвать Ферстаппена на пит-стоп, в то время как в Mercedes такую возможность в отношении Хэмилтона «проспали».

Стратегическая ошибка стоила британцу не только победы в гонке, но и, как потом выяснилось, лидерства в классификации Чемпионата мира. Проведя плановый пит-стоп на 25 круге, Льюис Хэмилтон вернулся на трассу четвертым, без шансов догнать лидировавшего Ферстаппена. Скомканная для действующего чемпиона мира гонка завершилась полным крахом за 9 кругов до финиша после схода из-за поломки системы подачи топлива. Двойной сход «Серебряных стрел» — последний раз такое случалось в 2012 году.

Тем временем Ферстаппен спокойно довел гонку до победы и впервые в текущем сезоне поднялся на вершину призового подиума. Компанию на подиуме ему составили пилоты Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель , уступившие триумфатору 1,5 и 3 секунды соответственно. Все остальные отстали на 1 круг, а гонщики Williams — на 2 круга.

Сергей Сироткин (Williams) финишировал 14-м позади своего партнера по команде Лэнса Стролла, но в итоговом протоколе был классифицирован выше канадца, которого оштрафовали на 10 секунд за игнорирование синих флагов (требование пропустить более быструю машину).

Результаты Гран-при Австрии F1 2018

Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:21:56.024 Кими Райкконен (Ferrari) +1.504 Себастьян Феттель (Ferrari) +3.181 Роман Грожан (Haas F1) +1 круг

Эстебан Окон (Force India) +1 круг

Карлос Сайнс ( Renault ) +1 круг

Сергей Сироткин (Williams) +2 круга

Лэнс Стролл (Williams) +2 круга

Для Макса Ферстаппена победа стала четвертой в карьере. Риккардо сошел из-за отказа коробки передач. Для австралийца это третий сход в сезоне. Благодаря сходу Хэмилтона, Феттель вновь стал лидером классификации. В Кубке конструкторов новым лидером стала Ferrari, сменившая в этом статусе Mercedes.

Классификация пилотов в Чемпионате мира Формулы-1 2018 года после седьмого этапа

Себастьян Феттель (Ferrari) 146 очков

Льюис Хэмилтон (Mercedes) 145 Кими Райкконен (Ferrari) 101 Даниэль Риккардо (Red Bull) 96 Макс Ферстаппен (Red Bull) 93 Валттери Боттас (Mercedes) 92 Кевин Магнуссен (Haas F1) 37 Фернандо Алонсо (McLaren) 36 Нико Хюлкенберг (Renault) 34 Карлос Сайнс (Renault) 28 …

Кубок конструкторов

Ferrari 247 очков

Mercedes-Benz 237 Red Bull Racing 189 Renault 62 Haas 49 McLaren 44 Force India 42 Toro Rosso 19 Sauber 16 Williams 4 Следующая гонка Чемпионата мира пройдет в воскресенье, 8 июля, в английском Сильверстоуне.