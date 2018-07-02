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F1: Ферстаппен побеждает на «домашнем» для Red Bull Гран-при Австрии
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F1: Ферстаппен побеждает на «домашнем» для Red Bull Гран-при Австрии 

CarClub 2 июля 2018
Фото: CarClub
Вчерашняя гонка Гран-при Австрии на автодроме Red Bull Ring в Шпильберге завершилась победой Макса Ферстаппена из команды Red Bull Racing. Голландец стартовал с 4-й позиции и в жесткой борьбе с небольшим контактом сумел опередить Кими Райкконена (Ferrari), выбравшись на третью позицию сразу за болидами Mercedes Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Спустя 13 кругов последний был вынужден сойти из-за отказа гидравлики. Судьи объявили о режиме виртуального сэйфти-кара. На капитанском мостике Red Bull быстро сообразили зазвать Ферстаппена на пит-стоп, в то время как в Mercedes такую возможность в отношении Хэмилтона «проспали».
Стратегическая ошибка стоила британцу не только победы в гонке, но и, как потом выяснилось, лидерства в классификации Чемпионата мира. Проведя плановый пит-стоп на 25 круге, Льюис Хэмилтон вернулся на трассу четвертым, без шансов догнать лидировавшего Ферстаппена. Скомканная для действующего чемпиона мира гонка завершилась полным крахом за 9 кругов до финиша после схода из-за поломки системы подачи топлива. Двойной сход «Серебряных стрел» — последний раз такое случалось в 2012 году.
Тем временем Ферстаппен спокойно довел гонку до победы и впервые в текущем сезоне поднялся на вершину призового подиума. Компанию на подиуме ему составили пилоты Ferrari Кими Райкконен и Себастьян Феттель, уступившие триумфатору 1,5 и 3 секунды соответственно. Все остальные отстали на 1 круг, а гонщики Williams — на 2 круга.
Сергей Сироткин (Williams) финишировал 14-м позади своего партнера по команде Лэнса Стролла, но в итоговом протоколе был классифицирован выше канадца, которого оштрафовали на 10 секунд за игнорирование синих флагов (требование пропустить более быструю машину).
Результаты Гран-при Австрии F1 2018
Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:21:56.024  Кими Райкконен (Ferrari) +1.504  Себастьян Феттель (Ferrari) +3.181  Роман Грожан (Haas F1) +1 круг
Кевин Магнуссен (Haas F1) +1 круг
Эстебан Окон (Force India) +1 круг
Серхио Перес (Force India) +1 круг
Фернандо Алонсо (McLaren) +1 круг
Шарль Леклер (Sauber) +1 круг
Маркус Эриксон (Sauber) +1 круг
Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг
Карлос Сайнс (Renault) +1 круг
Сергей Сироткин (Williams) +2 круга
Лэнс Стролл (Williams) +2 круга
Сходы: Стоффель Вандорн (McLaren), Льюис Хэмилтон (Mercedes), Брендон Хартли (Toro Rosso), Даниэль Риккардо (Red Bull), Валттери Боттас (Mercedes), Нико Хюлкенберг (Renault).
Для Макса Ферстаппена победа стала четвертой в карьере. Риккардо сошел из-за отказа коробки передач. Для австралийца это третий сход в сезоне. Благодаря сходу Хэмилтона, Феттель вновь стал лидером классификации. В Кубке конструкторов новым лидером стала Ferrari, сменившая в этом статусе Mercedes.
Классификация пилотов в Чемпионате мира Формулы-1 2018 года после седьмого этапа
Себастьян Феттель (Ferrari) 146 очков
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 145  Кими Райкконен (Ferrari) 101  Даниэль Риккардо (Red Bull) 96  Макс Ферстаппен (Red Bull) 93  Валттери Боттас (Mercedes) 92  Кевин Магнуссен (Haas F1) 37  Фернандо Алонсо (McLaren) 36  Нико Хюлкенберг (Renault) 34  Карлос Сайнс (Renault) 28 …
Кубок конструкторов
Ferrari 247 очков
Mercedes-Benz 237  Red Bull Racing 189  Renault 62  Haas 49  McLaren 44  Force India 42  Toro Rosso 19  Sauber 16  Williams 4  Следующая гонка Чемпионата мира пройдет в воскресенье, 8 июля, в английском Сильверстоуне.
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