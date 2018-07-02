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Лэнс Стролл: «Стартовал хорошо, а потом просто пришлось выживать»
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Лэнс Стролл: «Стартовал хорошо, а потом просто пришлось выживать» 

Спорт-Экспресс 2 июля 2018
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл рассчитывал успешнее выступить на «Гран-при Австрии». Канадец финишировал 13-м, опередив только партнера по команде Сергея Сироткина.
— Я думал, что мы можем выступить лучше, — цитирует официальный сайт «Уильямса» Стролла. — После квалификации я надеялся, что мы сможем сразиться с некоторыми другими командами, но история повторилась. Стартовал я хорошо, отыграл ряд позиций, а потом пришлось просто выживать на трассе. Мы были очень медленными до самого финиша, не могли найти темп. Боролись с шинами, с температурой — со всем. Ничего нельзя было сделать.
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