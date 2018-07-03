Гран-при Австралии пройдет на неделю раньше

Первый этап следующего сезона Формулы-1 пройдет на неделю раньше, чем в этом году.

Организаторы Гран-при Австралии забронировали для проведения этапа третий уикенд в марте. Таким образом, гонка на трассе в Альберт парке состоится 17 марта.

Окончательная версия календаря будет утверждена советом FIA в октябре. И если не произойдет никаких изменений, то начало следующего сезона будет самым ранним с 2015 года, когда гонка в Австралии прошла 15 марта.

Такой ранний старт сезона позволит провести следующие два этапа — в Бахрейне и Китае — с двухнедельным перерывом, что имеет важное значение, так как Гран-при Китая станет тысячным в истории Формулы-1.