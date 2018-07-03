Ещё
Гран-при Австралии пройдет на неделю раньше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гран-при Австралии пройдет на неделю раньше 

Советский спорт 3 июля 2018
Фото: f1report.ru
Первый этап следующего сезона Формулы-1 пройдет на неделю раньше, чем в этом году.
Организаторы Гран-при Австралии забронировали для проведения этапа третий уикенд в марте. Таким образом, гонка на трассе в Альберт парке состоится 17 марта.
Окончательная версия календаря будет утверждена советом FIA в октябре. И если не произойдет никаких изменений, то начало следующего сезона будет самым ранним с 2015 года, когда гонка в Австралии прошла 15 марта.
Такой ранний старт сезона позволит провести следующие два этапа — в Бахрейне и Китае — с двухнедельным перерывом, что имеет важное значение, так как Гран-при Китая станет тысячным в истории Формулы-1.
Советский спорт: последние новости
Грожан пропустит вторую практику из-за замены шасси Сергей Сироткин: Надеюсь, что в домашнем Гран-при для команды мы выступим хорошо Федор Смолов: Я знаю, что у вас есть, что сказать в мой адрес
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной73
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала837
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ107
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России54
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение