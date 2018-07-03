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СМИ: «Форс Индия» может сняться с чемпионата после Гран-при Венгрии
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СМИ: «Форс Индия» может сняться с чемпионата после Гран-при Венгрии 

Спорт-Экспресс 3 июля 2018
Команда «Форс Индия», возможно, досрочно завершит сезон из-за финансовых проблем, сообщает Autosport.
По имеющейся информации, команда находится на грани финансового краха, и денег для дальнейшего участия им хватит только до конца июля. У них есть долги перед поставщиками, а также перевозчиками оборудования и машин.
Заместитель руководителя «Форс Индии» Роберт Фернли встретился с исполнительным директором Формулы-1 Чейзом Кэри, чтобы попросить владельцев чемпионата выплатить авансом призовые за прошлый сезон, которые обычно выплачиваются в течение девяти месяцев, начиная с апреля. Однако для этого требуется согласие всех команд, тогда как «Уильямс» выступает против этой инициативы.
Гран-при Венгрии пройдет с 27 по 29 июля
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