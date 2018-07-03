Штайнер: похоже, болиду «Хааса» лучше подходят скоростные трассы

Глава «Хааса» в Формуле-1 Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании, который пройдёт в ближайший уик-энд.

«Похоже, болиду «Хааса» лучше подходят скоростные трассы, и на «Сильверстоуне», который входит в их число, мы надеемся добиться ещё одного хорошего результата. Думаю, всё дело просто в аэродинамических характеристиках — каким-то машинам больше подходят медленные трассы, какие-то чувствуют себя лучше в скоростных поворотах. Кажется, болид «Хааса» лучше ведёт себя в скоростных виражах, чем в медленных», — сказал Штайнер.