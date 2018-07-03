Ещё
Штайнер: похоже, болиду «Хааса» лучше подходят скоростные трассы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Штайнер: похоже, болиду «Хааса» лучше подходят скоростные трассы 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Глава «Хааса» в Формуле-1 Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании, который пройдёт в ближайший уик-энд.
«Похоже, болиду «Хааса» лучше подходят скоростные трассы, и на «Сильверстоуне», который входит в их число, мы надеемся добиться ещё одного хорошего результата. Думаю, всё дело просто в аэродинамических характеристиках — каким-то машинам больше подходят медленные трассы, какие-то чувствуют себя лучше в скоростных поворотах. Кажется, болид «Хааса» лучше ведёт себя в скоростных виражах, чем в медленных», — сказал Штайнер.
Чемпионат.com: последние новости
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Онлайн-трансляция Юбер выиграл первую гонку GP3 в Сильверстоуне, Мазепин — 2-й Эксперты: Гран-при Великобритании выиграет Хэмилтон, Сироткин не войдёт в топ-10
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной73
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала837
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ107
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть25
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России54
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение