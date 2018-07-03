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Р. Браун не хочет ухода Фернандо Алонсо из Формулы-1.
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Р. Браун не хочет ухода Фернандо Алонсо из Формулы-1. 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун признал что не хотел бы видеть завершения карьеры пилота «Макларена» Фернандо Алонсо в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона.
«Этап в Австрии стал четвёртым кряду гоночным уик-эндом для Алонсо, но он не проявил никаких признаков усталости. Он снова был готов сражаться до последнего круга и провёл величественную гонку. Он вынужден был стартовать с пит-лейна из-за замены крыла и нарушения режима закрытого парка, но он не потерял самообладания и смог привести неконкурентную машину к восьмому месту. В том числе, проведя отличную дуэль с восходящей звездой чемпионата Шарлем Леклером.
Кто знает, возможно Фернандо действительно ищет что-то вне Формулы-1, но я надеюсь, что это не так. Он по-прежнему очень быстр и Формуле-1 нужны такие талантливые и харизматичные пилоты», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.
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