Сергей Сироткин: Надеюсь, что в домашнем Гран-при для команды мы выступим хорошо 

«В Сильверстоуне отличная трасса, это домашний этап для команды. У меня позитивные воспоминания об этой трассе.
Гран При Великобритании — одна из тех гонок, которых все с нетерпением ждут — и я в том числе. Я слышал, что там уложили новый асфальт, так что я пока не представляю, чего ожидать.
Нас ждет серьезная работа, но я готов принять этот вызов и надеюсь, что в домашнем Гран-при для команды мы выступим хорошо», — приводит слова Сироткина F1News.Ru.
Напомним, Гран-при Великобритании пройдет с 6 по 8 июля на трассе «Сильверстоун», что в графстве Нортгемптоншир.