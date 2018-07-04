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Сергей Сироткин: Надеюсь, что в домашнем Гран-при для команды мы выступим хорошо
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Сергей Сироткин: Надеюсь, что в домашнем Гран-при для команды мы выступим хорошо 

Советский спорт 4 июля 2018
Фото: F1News.ru
«В Сильверстоуне отличная трасса, это домашний этап для команды. У меня позитивные воспоминания об этой трассе.
Гран При Великобритании — одна из тех гонок, которых все с нетерпением ждут — и я в том числе. Я слышал, что там уложили новый асфальт, так что я пока не представляю, чего ожидать.
Нас ждет серьезная работа, но я готов принять этот вызов и надеюсь, что в домашнем Гран-при для команды мы выступим хорошо», — приводит слова Сироткина F1News.Ru.
Напомним, Гран-при Великобритании пройдет с 6 по 8 июля на трассе «Сильверстоун», что в графстве Нортгемптоншир.
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