Технический директор «Мерседеса»: «Сходы Хэмилтона и Боттаса не связаны с обновлениями»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что сходы пилотов команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса с трассы в гонке «Гран-при Австрии» не связаны с обновлениями, которые сделала команда накануне этапа.

— Хэмилтон не сумел завершить гонку из-за отказа топливного насоса, это означало, что топливо не поступало в двигатель. В случае с Валттери отказала гидравлика. В конечном счете он потерял возможность переключать скорости и вынужден был сойти, — цитирует Pitpass Эллисона. — Это две совершенно разные проблемы, которые не были связаны с обновлениями. Надеюсь, устранение причин сходов не приведет к штрафам на «Гран-при Великобритании». Я говорю «надеюсь», потому что, когда болид отказывает неожиданно и по непонятной причине, нельзя быть в чем-то полностью уверенным.

Боттас сошел с дистанции на 14-м круге, Хэмилтон — на 63-м.